СКА сел в лужу

Сегодня хоккеисты СКА проведут четвертый матч в чемпионате КХЛ. И он снова пройдет в чужих стенах — в Ярославле против «Локомотива». В этом сезоне армейцев со старта подвергли испытаниям в виде гостевых матчей. Роман Ротенберг, главный тренер команды, жалуется на календарь, на судей, а также на качество льда. Хотя бить тревогу еще рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент, главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вице-президент, главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из трех стартовых матчей СКА проиграл только один — позавчера в Нижнем Новгороде, где встречался с местным «Торпедо». В этой игре случился курьезный эпизод: в конце матча, когда СКА снял вратаря, чтобы остаться вшестером против четверых соперников, у «Торпедо» вышли на лед пятеро игроков. Судьи этого не заметили. На этот эпизод после игры обратил внимание Роман Ротенберг, назвав его ключевым. Неизвестно, сравняли бы армейцы счет (матч завершился 4:3 в пользу хозяев), но, если вина арбитров будет доказана, это будет «анекдот», как говорил один известный спортивный комментатор.

Матч между «Торпедо» и СКА был одним из лучших на старте чемпионата. Потому что команды играли в открытый, атакующий хоккей, создавали моменты. Волжане всегда так играют: их тренирует легендарный в прошлом хоккеист ЦСКА и сборной СССР, а также клубов НХЛ Игорь Ларионов. Он считает, что только такой хоккей может привлечь на трибуны зрителей, а не «автобусы», паркуемые у ворот некоторыми тренерами. Тренер СКА тоже все время говорит, что его команда играет в лучший хоккей по лучшей на свете системе. Поэтому вышла зрелищная заруба. К слову, в последнем плей-офф СКА и «Торпедо» встречались на стадии полуфинала Западной конференции. И тогда петербуржцы вынесли соперников, выиграв все четыре матча. С тех пор состав СКА поменялся на 80%. Состав «Нижнего» остался почти прежним. Несколько игроков ушли в другие клубы: в частности, братья Федотовы — Максим и Илья — пополнили команду СКА. Возможность заработать — то, что всегда влекло игроков в Петербург.

Помимо судейской ошибки, Роман Ротенберг в числе причин поражения назвал плохое качество льда и усталость своих игроков. На состояние льда тренер СКА жаловался и после матча в Тольятти, где армейцы во втором матче чемпионата обыграли со счетом 3:0 «Ладу», вернувшуюся в КХЛ. После игры в Нижнем Ротенберг рассказал: «Мы начинаем играть, а на льду — лужа. Шайба застревает и у СКА, и у "Торпедо". В первую очередь это риск получить травму». Тренер СКА призвал руководство лиги следить за качеством покрытия площадок, иначе не получится делать качественный хоккейный продукт. Что касается физической формы игроков СКА, то, по мнению Ротенберга, армейцы потратили больше сил в первых двух матчах сезона (в самом первом СКА обыграл в Москве «Динамо» 2:1), чем «Торпедо» — в одном (нижегородцы до встречи со СКА обыграли в Ярославле «Локомотив» 5:2). Их не хватило в игре с «Торпедо». Когда у Ротенберга спросили, почему же он не поменял состав, раз игроки устали, тот ответил, что десять хоккеистов СКА травмированы. Причем некоторые получили повреждения еще до начала предсезонки — не на льду.

Устать на самом старте сезона — это надо умудриться. Собрать большое количество травмированных к третьей игре, пусть даже некоторые из этих игроков играли за «дочерние» команды СКА,— тоже. В качестве оправдания эти причины выглядят забавно. Лучше принять на веру то, что на площадках, где пришлось играть СКА,— плохой лед. И козни судей тоже могут многое объяснить. Хотя пока ничего страшного не произошло: команда проиграла одну игру, выиграв две. Нормальный график, учитывая, что армейцы начали сезон с длительной выездной серии (она завершится сегодняшней игрой с «Локомотивом»). Но и на эту деталь обратил внимание Роман Ротенберг, отметив: «Мы календарь не выбираем».

Пока о состоянии СКА можно больше судить по выступлениям его главного тренера на пресс-конференциях, чем по игре на плохом льду. Не может сразу выдать на-гора качественный хоккей команда, претерпевшая такие радикальные изменения в составе. Тем более что конкуренция в КХЛ возросла. Сейчас просто так никого не обыграешь. Но Ротенберг заверил, что СКА на пути к своей лучшей игре. Команда выйдет на пик формы тогда, когда это будет нужно. К тому времени, остается надеяться, и лед в лиге станет лучше, и судейство наладится, и травмированные армейцы вернутся в строй.

Кирилл Легков