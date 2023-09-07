Финляндия обыграла Казахстан в квалификации на Евро-2024

Сборная Финляндии по футболу выиграла матч с командой Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Встреча закончилась со счетом 1:0.

Игра прошла в Астане. Гол забил полузащитник сборной Финляндии Оливер Антман на 78-й минуте матча.

По итогам матча Финляндия занимает первое место в группе Н, Казахстан — второе. Следующие матчи пройдут 10 сентября. Сборная Финляндии встретится с командой Дании, сборная Казахстана — с командой Северной Ирландии.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Пока на чемпионат квалифицировалась только Германия как страна-организатор.

Олеся Павленко