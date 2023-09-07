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Кадыров поздравил Алханова с назначением в руководство федерального центра «Э»

Заместителем начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России (центр «Э») стал генерал-полковник полиции Руслан Алханов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Руслан Алханов (слева) и Рамзан Кадыров

Руслан Алханов (слева) и Рамзан Кадыров

Фото: Телеграм канал Рамзана Кадырова

Руслан Алханов (слева) и Рамзан Кадыров

Фото: Телеграм канал Рамзана Кадырова

«С большим удовольствием поздравляю дорогого БРАТА, генерал-полковника полиции Руслана Алханова, с назначением на должность заместителя начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России!» — написал господин Кадыров (орфография сохранена).

В 1990-х годах Руслан Алханов работал в милиции Чечни. В декабре 1999 года возглавил охрану муфтия Чеченской Республики Ахмата Кадырова. В 2000–2003 годах был командиром отдельной роты при МВД Чечни, которая занималась охраной высших должностных лиц и объектов власти. В 2003–2004-м — командиром чеченского ОМОНа.

9 мая 2004 года был рядом с первым главой Чечни Ахматом Кадыровым на стадионе «Динамо» в Грозном. Он пострадал при взрыве бомбы под креслом господина Кадырова. В июне 2004 года стал врио министра внутренних дел Чечни, в декабре того же года был назначен главой МВД республики.

Олеся Павленко

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