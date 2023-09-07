В Москве задержан учитель по подозрению в распространении закладок с мефедроном

Учитель московской школы №937 задержан по подозрению в распространении наркотиков в районе Орехово-Борисово. Об этом сообщила директор Наталия Дмитриева, ее сообщение опубликовано в Telegram-канале школы.

По словам директора, учителя задержали 6 сентября. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку, школа сотрудничает со следствием. Наталия Дмитриева не привела каких-либо подробностей дела.

Учителя отстранили от работы на время следственных действий, школа организовала замену для уроков и секций дополнительного образования, которые он вел. Так госпожа Дмитриева прокомментировала сообщения СМИ о задержании одного из педагогов школы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что учителя физкультуры школы Артура Я. задержали по подозрению в распространении закладок с мефедроном. Полицейские давно следили за ним и остановили около одного из домов 6 сентября. Учитель сознался на месте и показал, где были спрятаны закладки.

В кэше на сайте школы №937 сохранилась страница педагога с именем Артур Якубов. Сейчас при попытке зайти на нее высвечивается сообщение «Страница удалена».

Олеся Павленко