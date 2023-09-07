Собянин открыл три станции метро

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение на участке Люблинско-Дмитровской линии метрополитена, открыв три станции — «Физтех», «Яхромская» и «Лианозово».

«Люблинско-Дмитровская линия метро стала почти в два раза больше, всего 43 км, больше 20 станций, и сегодня запускаем на северном участке еще три новые станции метро»,— сказал господин Собянин (цитата по «РИА Новости»).

«Яхромская» расположена у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. «Лианозово» — на пересечении Дмитровского шоссе и Дубнинской улицы. «Физтех» — севернее бульвара Академика Ландау. Строительство этого участка метро началось в 2019 году и завершилось в сентябре 2023 года.