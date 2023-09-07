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Два Ставропольских сельхозпредприятия получили 10 млн рублей по агростраховке

Первая страховая выплата по риску ЧС в Ставропольском крае была выплачена двум хозяйствам и превысила 10 млн руб., сообщает региональный Минсельхоз.

Предприятия получили выплаты после того, как в восточной части края в мае-июне установилась засушливая погода. Постановлением губернатора в Курском и Степновском районе был установлен режим ЧС.

«В соответствии с правилами страхования урожая сельскохозяйственных культур, факт наступления страхового случая был подтвержден у двух сельскохозяйственных товаропроизводителей региона»,— сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

В ведомстве отмечают, что агрострахование является важным инструментом для снижения рисков потерь при производстве сельхозпродукции. Выплаты устанавливаются за каждый га, на котором установлена утрата посевов.

Анастасия Назарова

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