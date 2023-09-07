Студент Вердиян приговорен к 6 годам колонии строгого режима по делу о госизмене

Московский городской суд признал виновным 21-летнего студента Глеба Вердияна в приготовлении к государственной измене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ). Его приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. руб. Отбывать наказание молодой человек будет в исправительной колонии строгого режима.

«Московский городской суд приговорил Глеба Вердияна по ч. 1 ст. 30, по ст. 275 УК РФ к лишению свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 тыс. руб., с ограничением свободы сроком на один год»,— сообщила объединенная пресс-служба судов.

Глеба Вердияна арестовали 8 ноября 2022 года. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что молодой человек не успел передать информацию, составляющую гостайну, иностранным спецслужбам, но был задержан сотрудниками ФСБ. О каких сведениях шла речь, неизвестно, поскольку почти все материалы дела маркированы грифом «секретно». Юристы считают, что Глеб Вердиян — один из самых молодых фигурантов дел по госизмене в современной истории России.