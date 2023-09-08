Территория повысит градус

В Магнитогорске утвердили концепцию термального курорта, который разместится в парке «Притяжение». Общая площадь комплекса превысит 8 тыс. кв.м, в него войдут внутренние и уличные бассейны на 1 тыс. кв.м, бани, бунгало и отель «Европа». Масштабный проект строительства парка «Притяжение» планируют завершить в 2025 году, на сегодня введена вторая очередь с группой спортивных, развлекательных и парково-рекреационных объектов. Эксперты считают, что новый термальный курорт будет востребован благодаря устойчивому спросу на посещение таких комплексов в регионе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В июле в Магнитогорске открыли вторую очередь "Притяжения"

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ В июле в Магнитогорске открыли вторую очередь "Притяжения"

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

В парке «Притяжение» в Магнитогорске планируют разместить термальный курорт общей площадью свыше 8 тыс. кв.м. Концепцию нового проекта, разработанного девелоперской студией Alt Development, утвердил инвестор территории — председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Об этом сообщают в ММК.

В состав термального комплекса войдут внутренние и уличные бассейны общей площадью 1 тыс. кв.м, банный комплекс и действующая гостиница «Европа», в которой проведут реновацию. В отеле планируется изменить отдельные категории номеров. В лесном массиве, рядом с которым разместится курорт, построят бунгало, оборудованные всем необходимым для проживания.

«Проведя анализ наиболее востребованных услуг, создателями парка был предложен новый объект, пользующийся высоким спросом в регионах с резко континентальным климатом — термальные комплексы. Это новый тренд в туристической отрасли, который привлекает множество туристов и будет востребован у жителей города»,— комментируют в ММК. В компании отмечают, что частично термальный комплекс разместится в лесном массиве, но при этом будет хорошо виден со стороны парка «Притяжение», «что повысит его узнаваемость и посещаемость».

Дата завершения объекта не уточняется. Объем инвестиций в термальный курорт не раскрывается. Общий объем вложений в масштабный проект преобразования городской среды в «Притяжение» оценивается в 25 млрд руб.

Проект реализуется в Магнитогорске с 2019 года, его инициатором и инвестором является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Управляющая компания — ООО «Территория притяжения». В июле этого года запустили вторую очередь объектов парка. Это искусственное озеро с пляжем и видовым мостом, холм со смотровой площадкой и трассами для круглогодичного катания на горных лыжах и тюбингах, сцена и спорткомплекс с волейбольными и баскетбольными площадками. Всего проект «Притяжение» предусматривает четыре очереди. Окончательная реализация должна завершиться в 2025 году. Общая площадь объектов парка составит 400 га.

Исполнительный директор «IBC-недвижимость» Евгений Коротков считает, что проект термального курорта в Магнитогорске отличается высокой глубиной проработки, поэтому может стать успешным. «Для проекта такого масштаба мало будет значить его расположение. Успешность работы термального курорта, прежде всего, будет зависеть от качества исполнения и его соответствия заявленной концепции. Добавлю, что сегодня в Челябинской области есть устойчивый спрос как на летний отдых на воде, так и на зимние термальные курорты»,— отмечает Евгений Коротков. По его мнению, помимо жителей Магнитогорска, термальный курорт в парке «Притяжение» будет интересен гостям из городов и поселков в радиусе 100 км, в том числе из Белорецка и Верхнеуральска.

«Отмечу, что сегодня в поселках Абзаково, Новоабзаково и возле озера Банное исторически сформированы сильные рекреационные кластеры, в которых, в том числе, есть всевозможные бассейны и банные комплексы. В них идет стабильный поток посетителей из Магнитогорска. Соответственно, при наличии уникальных компонентов в термальном курорте “Притяжение” он сможет создать встречный, дополнительный трафик в обратном направлении»,— отмечает Евгений Коротков. По словам исполнительного директора «IBC-недвижимость», для собственника будущего термального комплекса проблемой может стать дефицит узких специалистов, характерный для этой сферы.

«Управление термальным комплексом или аквапарком — бизнес для очень терпеливых бенефициаров. Он предполагает высокие сроки окупаемости и не самую высокую доходность. При этом владельцы термальных комплексов могут рассчитывать на устойчивый спрос»,— считает господин Коротков.

Гендиректор туристической компании «Вита Трэвел» Алексей Ципордей считает, что термальный комплекс в парке «Притяжение» будет пользоваться спросом, в основном, зимой. «Однако если у Магнитогорска исчезнет имидж экологически неблагополучного города, то он будет популярен и летом. Думаю, что в летние месяцы в термальный комплекс, кроме местных жителей, будут в основном ездить челябинцы. Это связано с тем, что большой туристический поток в регион еще не налажен»,— рассуждает Алексей Ципордей. По его мнению, в случае успешного запуска курорта он сможет привлечь в Челябинскую область гостей из других субъектов РФ.

Сегодня в Челябинской области термальные комплексы работают в региональном центре — «Лето» и «Тортуга», в Еткульском районе — «Баден-Баден» и «Термы Александрия», а также в поселке Западный Сосновского района («Термы Voda»). Аналогичный курорт планируется построить в Миассе на берегу озера Тургояк.

Михаил Бычков