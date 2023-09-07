Лишь каждый четвертый россиян имеет достаточную финансовую подушку безопасности

Как показал опрос аналитического центра НАФИ, лишь 26% россиян обладают финансовой подушкой безопасности, которой в случае потери дохода им хватит для поддержания привычного уровня жизни и оплаты всех необходимых услуг в течение трех месяцев или более. В том числе каждому десятому ее хватит на полгода и дольше. Остальные либо вовсе не имеют накоплений, либо их хватит на более короткий срок. В частности, почти каждый пятый респондент (19%) не протянет без заемных средств и недели.

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С точки зрения финансовой грамотности оптимальный размер денежных накоплений должен равняться трем-шести среднемесячным доходам. Как показал опрос, наибольшая доля обладателей достаточной финансовой подушки безопасности выявлена среди жителей городов-миллионников. Работающие россияне и россияне с высшим образование также как правило имеют больше накоплений.