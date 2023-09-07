В Белорецком районе готовятся в подтоплению из-за сильных дождей

На территории Белорецкого района ожидаются затяжные и сильные проливные дожди, которые могут спровоцировать подъем горных рек и подтопление низменных участков райцентра. Об этом сообщил глава района Андрей Иванюта.

По его данным, уровень воды может подняться в реках Мата и Нура. Подтопления вероятны на Стахановской улице, а также улицах Мост БЖД, Серебренникова и Благой ключ.

На территории района могут выйти из берегов реки Кизил, Юрмаш, Инзер и Лемеза. В связи с этим возможно ограничение движения легковых автомобилей в населенных пунктах Исмакаево, Хайбуллино, Зигаза, Бакеево, Нукатово и Арышпарово.

Под особенным вниманием Абзаковский, Шигаевский, Серменевский, Узянский и Ассинский сельские советы, здесь также возможны подтопления, отметил господин Иванюта. Жителей района призывают к осторожности и просят внимательно следить за домашними животными.

О возможном подтоплении населенных пунктов оповещены главы сельских поселений, жителям готовятся оказать помощь при наступлении неблагоприятных последствий.

Наталья Балыкова

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