Петербуржец со второй попытки добился взыскания с «Яндекс.Еды» за утечку данных

Городской суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил в апелляции иск Александра Шацкого к ООО «Яндекс.Еда» о взыскании компенсации морального вреда, тем самым отменив решение нижестоящей инстанции по делу об утечке персональных данных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В марте 2022 года петербуржец узнал об утечке данных клиентов сервиса. В сети он обнаружил на одном из сайтов сведения о себе, после чего обратился в Куйбышевский райсуд с иском к компании, требуя компенсации. Моральный ущерб заявитель оценил в 50 тыс. руб. Однако в марте текущего года суд посчитал, что «Яндекс.Еда» непричастна к утечке его данных, и отказал господину Шацкому в удовлетворении иска.

В постановлении было указано, что скриншот страницы сайта, который истец приобщил к материалам дела, не содержит информации, позволяющей отнести данный ресурс к ведению ответчика, а также сведений о том, что источником информации, размещенной там, являлась именно «Яндекс.Еда».

В ответ истец подал апелляцию. На последнем слушании в Горсуде было решено взыскать с ответчика 5 тыс. руб компенсации.

«Суд указал, что предметом доказывания в настоящем деле являются факт незаконных действий работников и должностных лиц ответчика, в результате которых истцу причинен моральный вред, а также факт причинения истцу морального вреда и наличие причинно-следственной связи между причиненным вредом и действиями (бездействием) ответчика»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Представитель компании иск не признал и просил в требованиях отказать, ссылаясь на недоказанность факта распространения сведений.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург