В Ульяновске прокуратура вмешалась в ситуацию с отключением газа в жилом доме

Начата проверка в связи с отключением многоквартирного дома в Ульяновске от системы газоснабжения. Речь идет о здании № 151 по ул. Радищева. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района города.

Фото: Прокуратура Ульяновской области

«В частности, с привлечением специалистов проведено комплексное обследование вентиляционных каналов жилого здания»,— говорится в сообщении.

Контрольный орган пообещал принять меры реагирования по итогам проверки.

Ранее в Ульяновской области жители села Загудаевка заявили, что не придут голосовать, если им не будет подключен обещанный газ. Они опасались, что газификация будет приостановлена из-за растущих долгов региона за газ.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Голосопровод».

Георгий Портнов