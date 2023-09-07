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ООО «КСПА» хочет стать крупным кредитором Пермского свинокомплекса

Кредитором обанкротившегося АО «Пермский свинокомплекс» может стать ООО «Комплексные системы промышленной автоматизации». Согласно судебной картотеке краевого арбитражного суда, поступило требование общества с ограниченной ответственностью «КСПА» о включении в реестр требований кредиторов АО «Пермский свинокомплекс» требования в размере 85,4 млн руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На данный момент основным кредитором АО является «Пермэнергосбыт», долг перед которым составляет около 180 млн руб. «Вероятно, речь идет о задолженности, образовавшейся вследствие реализации этой компанией инфраструктурных проектов на территории предприятия. В любом случае реестр кредиторов закрыт, то есть долг останется за пределами реестра»,— сообщил источник, близкий к одному из кредиторов свинокомплекса.

АО «Пермский свинокомплекс» (100% в собственности краевого минагро) было признано банкротом в апреле 2022 года. Общий размер заявленных требований кредиторов на конец прошлого года составлял 777,6 млн руб. Сейчас на базе банкротящегося краевого предприятия работает ООО «Майский мясокомбинат».

ООО «КСПА» было основано в 2010 году, его директором и учредителем является Сергей Мазлов. Основное направление деятельности организации — разработка комплексных проектных решений при строительстве новых объектов.

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