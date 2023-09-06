Бюджет почувствовал «утяжеление»

Татарстан из-за изменения федерального законодательства в текущем году стал меньше получать от налога на прибыль. Как ожидается, в следующем году поступления сократятся почти на треть — до 103 млрд руб. Такой прогноз в среду дал министр финансов республики Радик Гайзатуллин, объяснив перераспределением отчислений нефтяных компаний региона в пользу бюджета РФ. Тем не менее чиновники рассчитывают на экономический рост: по итогам этого года валовый региональный продукт (ВРП) должен увеличится на 2%. Глава Татарстана Рустам Минниханов пояснил, что сокращение доходов бюджета региона от нефтяной промышленности компенсируется увеличением в других отраслях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин сообщил об уменьшении доходов казны от прибыли

Фото: tatarstan.ru Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин сообщил об уменьшении доходов казны от прибыли

Фото: tatarstan.ru

ВРП Татарстана по итогам 2023 года ожидается в объеме 3,89 трлн руб. Это на 2% больше, чем в прошлом году. Об этом в среду на заседании правительства Татарстана заявил вице-премьер — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. «Прогноз сформирован с учетом оценки текущей ситуации, внешних и внутренних факторов экономического развития страны и нашей республики»,— пояснил чиновник.

По словам господина Шагиахметова, основной вклад в экономический рост республики внесла промышленность, в первую очередь обрабатывающие производства. Объем отгруженной продукции по итогам года должен достичь 4,49 трлн руб. Это также на 2% больше, чем в 2022 году.

Объем строительных работ (включая дорожное строительство), как ожидается, вырастет сразу на 6,9%, до 643 млрд руб. Оборот розничной торговли (за счет восстановления торговли непродовольственными товарами) должен увеличиться на 5,8%, до 1,31 трлн руб. В то же время объем продукции сельского хозяйства «из-за неблагоприятных условий», согласно прогнозу, сократится на 12,5%, до 292,3 млрд руб. Объем инвестиций по итогам 2023 года ожидается в размере 960 млрд руб. (рост на 2,1%).

Мидхат Шагиахметов также представил прогноз развития экономики региона на ближайшие три года. Согласно ему в следующем году ВРП должен увеличиться еще на 2,2%, в 2025 году — на 4,4%, а в 2026-м — 2,3%. Примерно такими же темпами будет расти промышленное производство, рассказал вице-премьер.

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин сообщил, что по итогам восьми месяцев 2023 года в консолидированный бюджет республики поступило 354,9 млрд руб. доходов. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года: собственные налоговые и неналоговые доходы Татарстана увеличились на 5% — до 295,4 млрд руб., безвозмездные поступления в бюджет региона выросли почти в 1,5 раза — до 59,4 млрд руб.

Вместе с тем господин Гайзатуллин сообщил об уменьшении доходов региональной казны от налога на прибыль. Если за восемь месяцев прошлого года они составляли 122,3 млрд руб., то за такой же период этого года республика получила 116,2 млрд руб. На динамике сказалось сокращение поступлений от нефтяных компаний из-за изменения федерального законодательства (увеличилась доля отчислений в бюджет РФ). В результате республика от нефтяной отрасли в этом году пока получила лишь 33,4 млрд руб. (в январе–августе 2022 года было 44,6 млрд руб.).

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов говорил, что бюджет Татарстана в первом полугодии 2023 года недосчитался поступлений примерно на 30 млрд руб. В первую очередь это связано с «изменениями федерального законодательства, которые отрицательно влияют на доходы бюджета, — это отмена льгот по НДПИ, изменение расчета возвратного акциза». Кроме того, увеличились расходные полномочия республики — «прежде всего это увеличение МРОТ».

Радик Гайзатуллин сообщил, что в 2024 году выпадающие доходы от изменения федерального законодательства достигнут 39,1 млрд руб. «С одной стороны они уменьшают доходную базу, с другой стороны увеличивают расходную часть нашего бюджета. В результате происходит серьезное утяжеление бюджета республики»,— посетовал министр.

Как ожидается, по итогам 2023 года поступления от налога на прибыль составят 142,6 млрд руб. против 166,1 млрд руб. в прошлом году. В 2024 году, по прогнозам, поступления от налога на прибыль снизятся до 103,4 млрд руб. При этом от нефтяных компаний Татарстан получит лишь 23,4 млрд руб.

В целом же общий объем расходов консолидированного бюджета Республики Татарстан на 2024 год прогнозируется в объеме 397,4 млрд руб. Дефицит бюджета планируется в размере 20,3 млрд руб.

Рустам Минниханов на заседании оценил исполнение бюджета по итогам восьми месяцев текущего года как «неплохое», однако предупредил, что «динамика доходов замедлится». Он обратил внимание, что «те минусы, которые есть по нефтяной промышленности, пока погашены за счет увеличения в других отраслях». «Главное — чтобы экономика работала»,— заключил он.

Между тем ранее он ставил задачу довести ВРП 2023 года до 4 трлн руб. Однако, судя по последним прогнозам, она вряд ли будет выполнена.

Кирилл Антонов