Три сухогруза усилят морскую грузовую линию Петербург — Калининград

На грузовую морскую линию между Калининградом и Санкт-Петербургом выйдут еще три сухогруза, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Судна были куплены калининградскими компаниями в рамках программы льготного финансирования инвестиционных проектов на территории Калининградской области. Всего компании-резиденты ОЭЗ получили около 900 млн рублей в виде займов в размере до 300 млн руб. сроком на 7 лет под 2% годовых.

ООО «Морская линия» приобрело судно, построенное в 1997 году, с валовой вместимостью 2,979 тыс. тонн. Судно получило название «Зеленградск» и уже вышло в первый рейс. Два других грузовых судна приобретены ООО «Калининградское морское пароходство» и ООО «Лео Логистик». Они построены в 1998 и 2000 году, их валовая вместимость составляет 3,17 тыс. и 1,893 тыс. тонн. Сейчас они оформляются для работы в России, в сентябре они выйдут на линию.

По состоянию на середину августа перевозки грузов между Калининградской областью и остальной территорией России обеспечивали около 20 сухогрузов и паромов, которые работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга — Балтийск, Бронка — Калининград, Санкт-Петербург — Балтийск, Санкт-Петербург — Калининград. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, в настоящее время морским путем перевозится 40% грузооборота региона, что связано с ограничениями на автомобильные и железнодорожные перевозки, введенные Литвой летом 2022 года.

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