Продать ненужное

Завершив первый этап реформы управления госимуществом, обеспечившей сокращение активов в госсобственности и перевод части торгов по ним в электронный вид, Минфин определил подходы к дальнейшим преобразованиям в этой сфере. Ведомство готово к массовой продаже госимущества, но этому должны предшествовать учет и оценка целевых функций активов — необходимость сохранения объектов в госсобственности ведомствам придется доказывать. Большую приватизацию в Минфине допускают, но лишь в теории, на практике она пока невозможна из-за дефицита крупных российских покупателей, образовавшегося после ухода иностранных инвесторов из РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Прошедшая в рамках Петербургского международного юридического форума сессия Минфина «Эффективное управление публичной собственностью как фактор развития государства» выявила планы властей в части управления госимуществом и приватизации. Напомним, что Счетная палата неоднократно отмечала проблемы в этой сфере: неэффективное управление имуществом во многом связано с отсутствием корректных данных о нем и с непрозрачным процессом продажи.

После получения в 2020 году полномочий по управлению госактивами Минфин сконцентрировался на цифровизации учета и продажи имущества, на формировании оптимального состава федеральной недвижимости.

В частности, правительство занимается унификацией процедур торгов и переводом их в электронный вид, что должно обеспечить прозрачность и конкуренцию в секторе (по проведенным в прошлом году торгам удалось повысить начальную цену в среднем на 25%). Параллельно власти занимаются оптимизацией состава госактивов. Как сообщил замглавы Росимущества Михаил Попов, в процессе реорганизации и ликвидации ФГУПов число таких предприятий сократилось почти в четыре раза — до 150, еще 30 находятся в процессе реорганизации и 100 — в процедуре банкротства.

Дальнейшие планы Минфин и Росимущество связывают с наращиванием объемов продаж ненужного государству имущества и с повышением эффективности управления оставшимся. Пределы возможной приватизации практически не ограничены. «У государства должно остаться ровно то, без чего нельзя обойтись»,— отметил на мероприятии Михаил Попов. Замглавы Минфина Алексей Моисеев добавил, что целесообразность сохранения госактивов ведомствам придется доказывать. Так, в течение года необходимо провести инвентаризацию всех объектов казны (движимого и недвижимого имущества, земельных участков) и для каждого определить целевые функции — если этого сделать не получится, то активы будут доступны для продажи или аренды. Во многом речь идет о так называемой малой приватизации — в прошлом году государству удалось реализовать на торгах активы на скромные 7,8 млрд руб.

Возможность продажи крупных активов в Минфине в теории допускают, но реализация этой идеи осложняется отсутствием покупателей из-за ухода иностранных инвесторов с российского рынка.

По словам Алексея Моисеева, ведомство не хочет повторения опыта залоговых аукционов (тогда государство кредитовалось у коммерческих банков под залог госсобственности, но кредиты в итоге не были возвращены). Для большой приватизации потребуется сформировать «рынок внутреннего инвестора», его емкости для замещения иностранного капитала сейчас недостаточно — так что на практике вопрос о продаже крупных активов сейчас не стоит.

Пока же власти помимо инвентаризации активов намерены заняться устранением пробелов в регулировании. По словам Михаила Попова, до сих пор они есть в отношении имущества как федерального, так и регионального и муниципального уровня. Проблемы есть и с движением активов между ними: например, центр передает региону земельный участок под строительство соцобъекта, но в итоге он используется не по назначению. Другая ситуация — регион, пытаясь сократить свои расходы на содержание объектов, передает их в федеральную собственность в плохом состоянии. Кроме того, баланс интересов при продаже госсобственности зачастую смещен в пользу покупателя из-за многочисленных льгот — сейчас насчитывается уже 42 исключения из единой процедуры продажи участков. Этот процесс, по словам чиновников, государство также намерено урегулировать.

Диана Галиева