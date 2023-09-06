«Мистраль» проиграла иск по участку для возведения офисного центра в Челябинске

Арбитражный суд Челябинской области оставил в силе решение регионального управления Росреестра о приостановлении государственного кадастрового учета по уточнению границ и площади земельного участка в челябинском поселке, где планировалось построить офисный центр ООО «Мистраль». Компании отказано в удовлетворении иска, сообщается в картотеке дел.

Спорный участок площадью 560 кв. м находится на улице Джамбула, 23. Заявление о государственном кадастровом учете участка в соответствии с межевым планом ООО «Мистраль» подавало в марте этого года. Однако Росреестр приостановил кадастровую регистрацию.

ООО «Мистраль» принадлежит основателю сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову. Компания планировала возвести в Челябинске рядом с частным сектором семиэтажный офисный центр с наземной парковкой на 156 мест в границах улиц Чайковского, Неглинной, Коммунальной и Развития. Местные жители выступили против планируемой застройки, посчитав, что она ухудшит качество их жизни. Жалобы по этому поводу они подали председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

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