ВС предписал судам тщательнее подходить к расчету взыскания при банкротстве

Верховный суд России вынес решение, которое предписывает судам тщательнее проверять сумму взыскания с владельцев компаний в делах об их банкротстве. В частности, при расчете долга суды должны учитывать сумму, которую компания должна была выплатить до применения в связи с банкротством схемы оптимизации, следует из определения (.pdf) ВС РФ, на которое обратил внимание Forbes.

Свою позицию ВС определил на основании жалобы владельца ООО «Дорожная компания» Владимира Никольского. Согласно определению дела, его и его бизнес-партнера Бориса Крюкова привлекли к ответственности на 54,7 млн руб. в деле о банкротстве лесопромышленной компании (ЛПК) «Леспром».

Предприниматели прибегли к искусственному дроблению «Леспрома» на две компании (одна из них — «Дорожная компания») для применения упрощенной схемы налогообложения, однако налоговая инспекция пересчитала обязательства ЛПК по общему режиму налогообложения, взыскав с нее 53 млн руб.

ВС определил, что налоговая начислила налоги «Леспрому», которые уже выплатила с общей выручки «Дорожная компания». Служба не учла, что компании были искусственно разделены, и насчитала налогов больше, чем должно быть по закону, следует из определения.

Эрдни Кагалтынов