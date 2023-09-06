Новый корпус ТюмГУ за 4,5 млрд рублей построят в 2024 году

Строительство нового корпуса Тюменского государственного университета (ТюмГУ) на улице Республики, 9 планируется завершить к апрелю 2024 года. Введение в эксплуатацию нового корпуса позволит ТюмГУ принимать больше студентов, чем раньше, сообщил портал «РБК Тюмень».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Главный вход в корпус Фото: Пресс-служба ТюмГУ Аудитория на 50 человек Фото: Пресс-служба ТюмГУ Лекционная Фото: Пресс-служба ТюмГУ Благоустройство внутреннего двора Фото: Пресс-служба ТюмГУ Санузел Фото: Пресс-служба ТюмГУ Фото: ГИБДД по Свердловской области Следующая фотография 1 / 6 Главный вход в корпус Фото: Пресс-служба ТюмГУ Аудитория на 50 человек Фото: Пресс-служба ТюмГУ Лекционная Фото: Пресс-служба ТюмГУ Благоустройство внутреннего двора Фото: Пресс-служба ТюмГУ Санузел Фото: Пресс-служба ТюмГУ Фото: ГИБДД по Свердловской области

По данным портала, строительство оценивается в 4,5 млрд руб., 2 млрд руб. из которых выделены из федерального бюджета. Общая площадь здания составит около 33 тыс. кв. м. Учебно-лабораторный корпус возводит строительная компания «Мостострой-11».

Как сообщил Telegram-канал «Тюменская область», здание станет самым технологичным в городе. «Основа концепции — это жизнь, технологии, комфортная среда для человека. Мы стремимся к нулевым выбросам углекислого газа. Для этого будет максимально использоваться энергия солнца. Будем стараться, чтобы корпус открыли 1 сентября 2024 года»,— передает канал слова ректора вуза Ивана Романчука.

Здание главного корпуса университета на улице Республики, 9 было снесено в ноябре 2021 года. Напомним, в августе губернатор Александр Моор заключил концессионное соглашение с компанией «Врата Сибири» по строительству межвузовского кампуса мирового уровня. В 2024 году начнется подготовка земельного участка, а в 2025 году — строительство. Окончить работы планируется к 2028 году. Стоимость проекта оценивается в 32,2 млрд руб.

Полина Хабарова

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