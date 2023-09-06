Задержан заведующий онкологическим отделением Семеновской больницы

Заведующий онкологическим отделением Семеновской центральной районной больницы Олег Тюкалов задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По версии следствия, обвиняемый с ноября 2022 по июль 2023 года поручал медперсоналу вместо лекарств вводить онкобольным физраствор или разбавленные физраствором противоопухолевые и иммуностимулирующие препараты в уменьшенной дозировке.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Елена Ковалева