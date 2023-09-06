Продюсер автора «Сердца Пармы» оспорит незаконное использование названия книги

Продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева инициирует судебные разбирательства в защиту названий его книги «Сердце Пармы». Об этом госпожа Зайцева сообщила на своей странице в соцсети. Речь идет о компании «Сереброника» и АО «Амбер Пермалко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Юлии Зайцевой в соцсети Фото: страница Юлии Зайцевой в соцсети

«Для справки. Авторы известных произведений не должны регистрировать их как товарный знак, чтобы оградить себя от посягательств,— написала госпожа Зайцева.— Регистрационная палата проверяет эти случаи при регистрации и отказывает».

Как сообщал «Ъ-Прикамье», 14 августа АО «Амбер Пермалко» подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Сердце Пармы». Решение по ней Роспатент пока не принял. Как следует из приложенной документации, под этим брендом предприятие собирается выпускать аперитивы, биттеры, водку, джин, ликеры и коктейли, а также пиво и безалкогольные напитки.

Ранее товарный знак «Сердце Пармы» зарегистрировала пермская компания по продаже ювелирных украшений «Сереброника». Названия книг Алексея Иванова «Сердце Пармы» и «Чердынь — княгиня гор» использует и официальный дилер Toyota в Прикамье — он продает туры под такими названиями.