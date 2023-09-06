Google сменила логотип Android и добавила в ОС новые функции

Американская корпорация Google выпустила обновление операционной системы Android, в котором представила новый логотип ОС, а также некоторые новые функции. Обновился виджет «Самое главное», также появились новые функции у Android Auto и улучшенные алгоритмы сервиса Lookout.

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Логотип Android теперь выглядит более объемным, также у него несколько вариантов раскраски в зависимости от действий пользователя. Само слово Android теперь пишется с заглавной буквы и выполнено тем же шрифтом, что и логотип Google. В виджете «Самое главное» обновился дизайн, также у него появилась информация о событиях, погоде и этапах путешествия.

В приложение Google Wallet была добавлена функция импорта фотографий, а также упрощена загрузка карт с QR-кодами и штрихкодами. Сервис Lookout, создающий текстовые описания фотографий для людей со слабым зрением, теперь отвечает на дополнительные вопросы и лучше описывает картинки. Приложение Android Auto теперь поддерживает подключение к Zoom и Webex, но без картинки — только со звуком.

Евгений Федуненко