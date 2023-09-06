Минфин предложил отсрочить уплату налогов госкомпаниям ТЭК в новых регионах

Минфин предложил на год продлить срок уплаты налога на прибыль госпредприятиям топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в присоединенных регионах. Сделать это ведомство предлагает в целях оказания мер поддержки. Об этом говорится в разработанном им постановлении, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что к организациям, имеющим право на получение упомянутой поддержки, относятся госпредприятия и учреждения, за которыми закреплены права владения, пользования и (или) распоряжения объектами топливно-энергетического комплекса. Находиться они должны на территории Донецкой или Луганской Народных Республик, Запорожской или Херсонской области.

Президент Владимир Путин 4 августа подписал закон о налоге на сверхприбыль. Разовый сбор с бизнеса затронет компании, чья прибыль за 2021-й и 2022-й превысила 1 млрд руб. Налоговая ставка установлена на уровне 10% от суммы превышения прибыли. Ставка может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в нынешнем году.

Комитет Госдумы по энергетике в июне предлагал исключить из перечня плательщиков налога на сверхприбыль ряд компаний ТЭК, в том числе в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, транспортировки нефти и нефтепродуктов. Глава комитета Павел Завальный говорил, что снижение части прибыли таких компаний из-за нового налога будет сочетаться с рисками их недофинансирования и грозит срывом сроков реализации инфраструктурных проектов.

Подробнее о законе — в публикации «Ъ» «Сверхприбыль приблизилась к бюджету».

Лаура Кеффер