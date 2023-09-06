«Крошка Картошка» проведет ребрендинг

Федеральная сеть кафе «Крошка Картошка» впервые за 25 лет проведет масштабный ребрендинг. Об этом сообщили «РИА Новости» в компании. Представитель сети рассказал про новый логотип и новое меню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Крошка Картошка Фото: Крошка Картошка

Ребрендинг затронет фирменные цвета и стиль, логотип, униформу персонала, витрины и упаковки. Переход к новому брендбуку начался сегодня, 6 сентября. Ребрендинг пройдет во всех точках, в том числе франчайзинговых. Общий архитектурный дизайн кафе будет менять поэтапно.

На новом логотипе нет зеленого круга и дублирования названия сети. Фирменный персонаж сети — шеф-повар — остался на логотипе. В атрибутике бренда появились и другие персонажи: кошка Картошка и городские жители. Новый слоган «Крошки Картошки» — «Наполняем теплотой».

В меню сети появится линейка фирменных десертов, а также новый формат картофеля — картофельный мэш. «Хотим создать такой продукт, который спокойно можно взять с собой, такая "однорукая еда". Чтобы гости могли сказать — пойдем в "Крошку Картошку", и каждый из них нашел то, что ему хочется. Сейчас две трети нашей аудитории — это женщины 25–35 лет, но нам интересны и дети, и семьи, разные возрастные категории»,— рассказал гендиректор «Крошки Картошки» Сергей Зайцев.

Кроме того, «Крошка Картошка» в ближайшее время планирует увеличить число точек в три раза, а также выйти на IPO. По данным на третий квартал 2023 года, у «Крошки Картошки» было 250 точек, в том числе 75 собственных и 175 партнерских, в 25 городах России. В них работает более 3500 сотрудников. В конце года компания начнет развивать сеть в Сибири и на Дальнем Востоке.

Анастасия Ларина