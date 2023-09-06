Планируется второй этап линии красноярского метротрамвая со сдачей в 2028 году

Второй этап строительства линии метротрамвая в Красноярске предварительно планируется реализовать до 2028 года. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Красноярского края Ренат Даутханов.

С информацией о ходе реализации проекта линии скоростного подземно-надземного легкорельсового транспорта господин Даутханов выступил на заседании комиссии красноярского горсовета по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре. Оно состоялось 6 сентября.

«Второй этап, так скажем, в стадии технического задания. Срок его реализации предварительно —до 2028 года»,— сказал первый заместитель министра. Второй этап состоит из двух подэтапов. Первый предполагает продолжение линии от ул. Шахтеров до ул. Авиаторов, второй — от ул. Авиаторов до ул. Ястынской.

В настоящее время в Красноярске начаты работы первого этапа с протяженностью линии 10,8 км от остановочного пункта Высотное до ул. Шахтеров. Он включает строительство шести остановок (двух наземных и четыре подземных), депо и инженерного корпуса. Завершить его предполагается в конце 2026 года. Ожидаемый пассажиропоток — 17 млн человек в год. К настоящему времени завершены инженерно-геологические изыскания на всех будущих станциях. Источником финансирования проекта является инфраструктурный бюджетный кредит в объеме 89,2 млрд руб., включая средства краевого бюджета в размере 2,75 млрд руб.

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Валерий Лавский