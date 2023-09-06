Москалькова обратится в ООН в связи с угрозой выселения из Латвии россиян

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку из-за того, что в Латвии не сдавшим языковой экзамен россиянам грозит принудительное выдворение. Госпожа Москалькова также пообещала направить обращение комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Омбдусмен сослалась на статистику латвийского МВД, согласно которой из проживающих в стране 25 316 россиян 61% записавшихся на экзамен по латышскому языку не сдали его. Госпожа Москалькова утверждает, что большинство этих людей — пожилого и старшего возраста, пенсионеры, живущие в Латвии со времен СССР, и сдать экзамен для них — огромная проблема.
«Считаю, что умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, грубым нарушением прав человека. Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и Комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой обратить внимание на нарушение прав наших соотечественников, особенно — пожилого возраста»,— написала она в Telegram.
По закону об иммиграции, срок действия вида на жительство (ВНЖ), выданных россиянам в сентябре 2022 года, истекает 1 сентября 2023-го. Для проживания в Латвии они должны получить статус постоянного жителя Евросоюза, для чего им необходимо подтвердить знание языка на уровне А2. Повторную сдачу экзамена проводят с 4 сентября по 30 ноября, заявку на нее подали более 6,5 тыс. человек.