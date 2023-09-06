Москалькова обратится в ООН в связи с угрозой выселения из Латвии россиян

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку из-за того, что в Латвии не сдавшим языковой экзамен россиянам грозит принудительное выдворение. Госпожа Москалькова также пообещала направить обращение комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Омбдусмен сослалась на статистику латвийского МВД, согласно которой из проживающих в стране 25 316 россиян 61% записавшихся на экзамен по латышскому языку не сдали его. Госпожа Москалькова утверждает, что большинство этих людей — пожилого и старшего возраста, пенсионеры, живущие в Латвии со времен СССР, и сдать экзамен для них — огромная проблема.

«Считаю, что умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, грубым нарушением прав человека. Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и Комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой обратить внимание на нарушение прав наших соотечественников, особенно — пожилого возраста»,— написала она в Telegram.

По закону об иммиграции, срок действия вида на жительство (ВНЖ), выданных россиянам в сентябре 2022 года, истекает 1 сентября 2023-го. Для проживания в Латвии они должны получить статус постоянного жителя Евросоюза, для чего им необходимо подтвердить знание языка на уровне А2. Повторную сдачу экзамена проводят с 4 сентября по 30 ноября, заявку на нее подали более 6,5 тыс. человек.

Лаура Кеффер