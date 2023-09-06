61% россиян в Латвии не сдали с первого раза экзамен по латышскому языку для ПМЖ

Экзамен по латышскому языку с первой попытки не удалось сдать 61% проживающих в Латвии граждан России, записавшихся на тестирование. Об этом сообщила руководитель государственного центра содержания образования Лиене Вороненко. Ее слова приводит портал LSM. Знание языка — одно из условий продления статуса постоянного жителя Евросоюза.

Как уточнила госпожа Вороненко, экзамен по латышскому языку, проходил с 11 апреля по 29 августа. Для прохождения языкового тестирования зарегистрировалось 13 147 граждан России. Однако на экзамене присутствовали только 11 301 человек: из них на первый этап зарегистрировались 7383 человека, на второй этап — 3918.

Повторный экзамен будет проходить с 4 сентября по 30 ноября. На данный момент заявку на повторную проверку подали 6501 человек.

Согласно закону об иммиграции, срок действия вида на жительство (ВНЖ), выданных россиянам в сентябре 2022 года, истекает 1 сентября 2023 года. Для дальнейшего проживания в Латвии, они должны получить статус постоянного жителя Евросоюза, для чего им необходимо подтвердить знание языка на уровне А2. В процессе продления временного ВНЖ на конец августа находились примерно 25 тыс. россиян.