СОФПП увеличил объем поддержки по кредитам для бизнеса до 100 млн рублей

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) увеличил максимальный объем поддержки в виде поручительств по кредитам для малого и среднего бизнеса до 100 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. Ранее максимальные гарантии составляли 50 млн руб.

«Увеличение суммы гарантий позволит привлекать бизнесу банковские кредиты в больших объемах под серьезные инвестиционные проекты»,—заявил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Оформить гарантийную поддержку можно в банке, не посещая СОФПП. Сейчас партнерами фонда являются более 30 кредитных организаций.

С начала года СОФПП выдал бизнесу 1,5 тыс. поручительств на общую сумму порядка 10,5 млрд руб. Это позволило МСП привлечь в банках кредиты на сумму более 23,2 млрд руб. Это почти в два раза больше, чем за весь 2022 год, когда бизнес получил кредиты на 13,9 млрд руб.

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