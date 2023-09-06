Акулы затопили катамаран российской кругосветной экспедиции в Коралловом море

Стая акул напала на катамаран «Russian Ocean Way — TION» в Коралловом море, на котором плыли участники кругосветной экспедиции Томского отделения Русского географического общества. Как сообщила «Интерфаксу» исполнительный директор общества Юлия Калюжная, в результате этой атаки катамаран затонул. Участников экспедиции удалось спасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Australian Maritime Safety Authority Фото: Australian Maritime Safety Authority

«Вчера ночью в 19:00 мск было несколько атак акул на катамаран, в результате чего баллоны начали сдуваться, судно начало тонуть. Экипажем был подан сигнал SOS, на помощь пришел корабль, который доставит участников экспедиции в австралийский Брисбен»,— рассказала представительница Русского географического общества.

На борту были три человека: руководитель экспедиции Евгений Ковалевский, капитан Станислав Березкин и француз по имени Винсент. Они не пострадали. Несмотря на то что судно затонуло, Евгений Ковалевский и капитан Станислав экспедицию продолжат. Француз Винсент, как и планировалось ранее, останется в Австралии, где выберет новое судно для экспедиции.

В марте парусный надувной тримаран «Russian Ocean Way» вышел из залива Консепсьон и направился на северо-запад на остров Пасхи через Тихий океан. На борту находились Ковалевский, Березкин и матрос Егор Музилеев с собакой Пасокой. Из-за плохой погоды у катамарана разорвало рулевое устройство, судно потеряло управление. Участников экспедиции спас сухогруз под панамским флагом.

После этого Евгений Ковалевский и Станислав Березкин прибыли на остров Пасхи. Они провели провели ревизию катамарана россиянина Дмитрия Трубицина. Восемь лет назад он приплыл на остров Пасхи из Америки. Судно назвали «Russian Ocean Way — TION». Экспедицию продолжили в новом составе: к ней присоединились россиянин Андрей Черепанов, а также дайвер и подводный фотограф из Чили Калеб Хара Гарате.

25 апреля судно «Russian Ocean Way — TION» вышло в океан. Позже Андрей Черепанов и чилиец покинули экспедицию, и к ним присоединился француз Винсент. В рамках экспедиции путешественники должны были доплыть до Французской Полинезии, Таити, острова Кука, Фиджи, Самоа, Новой Каледонии, Австралии, Мадагаскара и Африки.

Анастасия Ларина