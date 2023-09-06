Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Строительство обхода Адлера в Краснодарском крае начнется в 2024 году

К строительству обхода Адлера в Краснодарском крае дорожники приступят уже в следующем году. Завершить реализацию проекта планируется в 2026 году, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Протяженность обхода Адлера от Кудепсты до Высокого составит 10 км. Новая трасса необходима, чтобы сократить время в пути и разгрузить существующую дорожную сеть. Сейчас ведется подготовка к строительству новой дороги.

«Сейчас с учетом горных условий и плотной застройки прорабатываем вопросы по поиску оптимальных инженерных и технологических решений для строительства»,– написал Марат Хуснуллин.

Он также отметил, что обход Адлера станет уникальным проектом, который изменит экономику региона и даст толчок развитию Кубани. Все вопросы по строительству объекта Марат Хуснуллин будет контролировать лично.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...