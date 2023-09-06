Строительство обхода Адлера в Краснодарском крае начнется в 2024 году

К строительству обхода Адлера в Краснодарском крае дорожники приступят уже в следующем году. Завершить реализацию проекта планируется в 2026 году, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Протяженность обхода Адлера от Кудепсты до Высокого составит 10 км. Новая трасса необходима, чтобы сократить время в пути и разгрузить существующую дорожную сеть. Сейчас ведется подготовка к строительству новой дороги.

«Сейчас с учетом горных условий и плотной застройки прорабатываем вопросы по поиску оптимальных инженерных и технологических решений для строительства»,– написал Марат Хуснуллин.

Он также отметил, что обход Адлера станет уникальным проектом, который изменит экономику региона и даст толчок развитию Кубани. Все вопросы по строительству объекта Марат Хуснуллин будет контролировать лично.

Анастасия Назарова