Германия в первом полугодии нарастила закупку удобрений у России до $151 млн

По итогам первого полугодия 2023 года Германия в 3,3 раза увеличила закупку российских удобрений по сравнению со средним уровнем за предыдущие пять лет. За первые шесть месяцев стоимость закупаемых Германией у России удобрений достигла рекордных $151,3 млн, следует из расчетов «РИА Новости» на основе данных немецкой статслужбы.

Из данных, которые приводит агентство, следует, что в предыдущие пять лет за первое полугодие немецкая сторона закупала в среднем российских удобрений на $45,5 млн. Однако в период с января по июнь текущего года Германия закупила у России удобрений на $151,3 млн. Показатель стал максимальным как минимум с 2008 года.

В абсолютном выражении Германия увеличила закупку российских удобрений в 2,8 раза по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет. Всего по итогам первого полугодия Германия импортировала 361,5 тыс. тонн удобрений.

Таким образом, Россия поднялась с шестого и заняла третье место среди крупнейших поставщиков удобрений в Германию как в абсолютном, так и в денежном выражении. Российская доля в немецком импорте удобрений в денежном выражении увеличилась до 14,6%, в абсолютном — до 16,5%. Лидером по поставкам удобрений в Германию в денежном выражении стала Бельгия (387 тыс. тонн удобрений на $216 млн), в абсолютном — Нидерланды (475 тыс. тонн удобрений на $190 млн).