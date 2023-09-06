Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

АСИ: около 15 млн жителей России находятся в глубокой депрессии

В состоянии глубокой депрессии находятся почти 15 млн жителей России, это практически 10% от всего населения страны, следует из анализа Агентства стратегических инициатив (АСИ). Среди основных причин депрессии у россиян — длительная болезнь, насилие в семье, смерть близкого, одиночество и крупный кредит.

В исследовании АСИ приняли участие около 40 тыс. человек. Его результаты представила гендиректор агентства Светлана Чупшева на пятом Форуме социальных инноваций регионов в Москве. Согласно данным АСИ, одной из распространенных причин глубокой депрессии является насилие в семье. С ним, как показало исследование, могут сталкиваться ежегодно до 700 тыс. граждан России. В АСИ отметили, что единожды испытав на себе насилие, человек будет попадать в эту ситуацию регулярно.

«Мы провели большое исследование, изучив обратную связь людей по разным аспектам социальной сферы. Очень много людей сталкиваются с депрессией и одиночеством. Это сегодня глобальный вызов не только для нашей страны. И мы должны понимать, как социальная политика может ответить на этот вызов»,— сказала госпожа Чупшева в ходе форума (цитата по сайту АСИ)

По результатам проведенного исследования АСИ отобрало свыше 50 жизненных ситуаций, по каждой из которых «строятся гипотезы и подбираются решения». В скором времени агентство планирует запустить работу в регионах и сформулировать для субъектов конкретные проблемы «здесь и сейчас», которые снижают качество жизни людей.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...