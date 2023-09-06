АСИ: около 15 млн жителей России находятся в глубокой депрессии

В состоянии глубокой депрессии находятся почти 15 млн жителей России, это практически 10% от всего населения страны, следует из анализа Агентства стратегических инициатив (АСИ). Среди основных причин депрессии у россиян — длительная болезнь, насилие в семье, смерть близкого, одиночество и крупный кредит.

В исследовании АСИ приняли участие около 40 тыс. человек. Его результаты представила гендиректор агентства Светлана Чупшева на пятом Форуме социальных инноваций регионов в Москве. Согласно данным АСИ, одной из распространенных причин глубокой депрессии является насилие в семье. С ним, как показало исследование, могут сталкиваться ежегодно до 700 тыс. граждан России. В АСИ отметили, что единожды испытав на себе насилие, человек будет попадать в эту ситуацию регулярно.

«Мы провели большое исследование, изучив обратную связь людей по разным аспектам социальной сферы. Очень много людей сталкиваются с депрессией и одиночеством. Это сегодня глобальный вызов не только для нашей страны. И мы должны понимать, как социальная политика может ответить на этот вызов»,— сказала госпожа Чупшева в ходе форума (цитата по сайту АСИ)

По результатам проведенного исследования АСИ отобрало свыше 50 жизненных ситуаций, по каждой из которых «строятся гипотезы и подбираются решения». В скором времени агентство планирует запустить работу в регионах и сформулировать для субъектов конкретные проблемы «здесь и сейчас», которые снижают качество жизни людей.

Милена Костерева