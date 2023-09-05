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Коммерсантъ FM
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В ФРГ сотрудника разведки обвинили в шпионаже в пользу России

Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения бывшему главе подразделения немецкой разведывательной службы BND Карстену Л., отвечающего за безопасность сотрудиков. Обвинения вынесены также в отношении его посредника Артура Е. В 2022 году Карстен Л. и Артур Е. были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Росссии. По данным издания Der Spiegel, обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы по делу о госизмене.

По данным следствия, Карстен Л. сотрудничал с сотрудниками ФСБ и передавал им данные GPS о позициях реактивных систем HIMARS и систем ПВО IRIS-T на территории Украины. Издание отмечает, что Карстен Л. имел доступ к данным прослушки германской разведки и добывал секретную информацию, которую Артур Е. передавал российским спецслужбам. Карстен Л. не признал вины, пишет Der Spiegel.

По данным журнала, судебный процесс будет проходить в закрытом порядке из-за того, что материалы дела представляют собой государственную тайну. Детали обвинения фигурантов дела так же засекречены.

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