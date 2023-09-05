Суд отправил в СИЗО сотрудника РАН по делу о получении взятки

Преображенский районный суд Москвы сегодня, 5 сентября, арестовал 62-летнего старшего научного сотрудника Института прикладной механики РАН Андрея Кудрявцева. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Мужчина пробудет в СИЗО до 1 ноября. О его аресте сообщил ТАСС со ссылкой на судебное поставновление. Ученый не признает вину.

По словам источника «Ведомостей», Андрея Кудрявцева задержали 4 сентября. В тот же день у него дома прошел обыск. Дело ученого выделили в отдельное производство от того, по которому он был свидетелем.

Как уточнил источник газеты, ученого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере под видом заработной платы от выполнявшей госконтракт для института компании. Сумма предполагаемой взятки — более 1,5 млн руб. Источник допустил, что следствие может предъявить ученому еще одно обвинение — уже по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Представляющий интересы ученого адвокат Сергей Гржибовский рассказал, как проходило рассмотрение вопроса об аресте. По его словам, Андрей Кудрявцев около трех лет находился в статусе свидетеля по делу о мошенничестве. «И никогда к нему никаких претензий не возникало. Почему сейчас следователь решил выйти с ходатайством об аресте — не ясно»,— отметил он.

Адвокат считает арест излишней мерой, поскольку его подопечный никогда не скрывался от следствия и не мешал расследованию, приходил на все допросы и давал развернутые показания. По словам адвоката, на основании этих показаний следствие спустя три года предъявило ему обвинение.

Институт прикладной механики Российской академии наук — подразделение РАН, основанное в 1989 году. В его задачи входит развитие современных теоретических, вычислительных и экспериментальных подходов, в том числе нанотехнологий. В пресс-службе института «Ведомостям» сообщили, что Андрей Кудрявцев все еще действующий сотрудник. Говорить о проектах, в которых участвовал арестованный ученый, представитель пресс-службы не стал.

Анастасия Ларина