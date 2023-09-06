Хозяйственный оборот чиновников

Формирование новой команды городской администрации в ближайшее время продолжится. По данным «Ъ-Прикамье», могут смениться кураторы блока «городское хозяйство» и финансово-экономического блока. В первом случае ожидается переход замглавы Перми Дмитрия Галиханова в краевое ведомство, а во втором — приход в мэрию одного из краевых чиновников, например, директора Агентства инвестиционного развития Яны Фурман. Эксперты сомневаются в уходе господина Галиханова и считают разумным приглашение краевого чиновника на пост экономического замглавы города.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Замглавы Перми Дмитрий Галиханов, курирующий блок «городское хозяйство», получил приглашение о переходе в краевой минтранс на позицию руководителя ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» (УАДиТ). Его руководитель Андрей Угольков сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки. Господин Галиханов до прихода в мэрию уже работал на руководящей позиции в УАДиТ.

По данным одного из источников, переход чиновника в краевое ведомство может состояться скоро. Впрочем, собеседник из числа участников подрядного рынка, вчера уточнил, что переход господина Галиханова не состоится.

В краевом минтрансе, которому подведомственно УАДиТ, пообещали предоставить комментарий позже. Никаких официальных решений нет, сказали «Ъ-Прикамье» в пресс-службе пермской мэрии.

Еще одна кадровая перестановка может случиться в едином экономическом функционально-целевом блоке, созданном новым мэром Перми Эдуардом Сосниным в первые дни его работы. Он объединил финансы, экономику и промышленность в одну структуру. В команде экс-мэра Алексея Демкина финансовые вопросы курировал его первый зам Эдуард Хайруллин, а привлечением инвестиций и взаимодействием с бизнесом занимался Виктор Агеев.

Комментируя создание суперблока, Эдуард Соснин заявил: «Пермь — промышленный миллионник, его благополучие зависит от экономического подъема предприятий, поэтому будет выстраиваться единая вертикаль в отношении бюджетной политики и взаимодействия с бизнесом».

Сейчас блок возглавляет в качестве и.о. замглавы Вера Титяпкина, начальник департамента финансов, и поставленные главой Перми задачи могут оказаться слишком сложными для начальника департамента финансов.

Поэтому в руководстве блока ожидается появление специалиста соответствующего профиля. Поскольку Эдуард Соснин пришел в мэрию из минэкономразвития края, это может быть либо один из его замов, либо руководитель профильной подведомственной организации по привлечению инвестиций, а именно директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Яна Фурман, либо ее заместитель. Эксперты прочили ее на пост главы минэка, однако пока и.о. министра назначена заместитель Татьяна Чуксина.

В министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края, которое является учредителем АИР, не стали комментировать информацию о возможном переходе госпожи Фурман в мэрию.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о намерении нового руководства мэрии назначить новых замглавы по внутренней политике (основной кандидат — замглавы Кирова Сергей Трошков) и по общественной безопасности (основной кандидат — начальник департамента общественной безопасности Андрей Туров).

По мнению политтехнолога Виктора Соколова, на освобождающееся место замглавы Перми, как и на большинство постов в администрации краевой столицы, с наибольшей вероятность будет назначен кто-то из региональной управленческой команды. «Среди городских чиновников практически не осталось тех, кто может составить здесь конкуренцию»,— говорит господин Соколов. Вместе с тем он высказывает сомнения насчет трудоустройства Дмитрия Галиханова в краевое учреждение. По мнению политтехнолога, если господин Галиханов покинет мэрию, то, скорее, уйдет в бизнес, чем продолжит чиновничью карьеру.

Политтехнолог Олег Борисенко считает переход Яны Фурман в мэрию вполне возможным. «Несмотря на подведомственность Агентства инвестиционного развития минэку, я бы не назвал Яну Фурман доверенным лицом Эдуарда Соснина. Он сам — человек из команды губернатора, и собственной команды как таковой у него нет. Скорее всего, формировать новую городскую команду ему будут помогать краевые власти, и все ключевые посты в администрации Перми, так или иначе, займут согласованные ими люди. Раз информация о готовящемся назначении Яны Фурман на одну из таких должностей появилась, вероятно, ее кандидатура такое согласование уже прошла»,— предполагает господин Борисенко. Он не исключает, что и на место Дмитрия Галиханова может прийти кто-то из краевых чиновников. «Хотя совсем не обязательно. Сейчас колода будет тасоваться и с той, и с другой стороны. Это нормальная ситуация при смене руководителя»,— полагает политтехнолог.

Екатерина Артемова, Вячеслав Суханов