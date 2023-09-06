«Теремок» сосредоточится на привычных регионах

Сеть ресторанов «Теремок» «решила не торопить» развитие в регионах. Еще год назад владельцы «Теремка» рассматривали возможность расширения в Краснодаре и выхода на рынок Новосибирска. Теперь компания планирует увеличивать количество точек сети только в Москве, Петербурге и Ленобласти, объясняя это тем, что в столицах открылись «новые возможности для расширения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О том, что планы развития сети изменились, «Ъ-СПб» рассказал основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров. В прошлом году компания планировала расширяться не только в Петербурге и Москве, но и в Краснодаре, а также выйти на рынок Новосибирска.

«Развитие в других городах мы решили не торопить, так как Москва и Петербург — два главных форпоста и сейчас открылись новые возможности для развития. Эти возможности появились после ковидных лет, когда потребитель выбрал модель активного потребления в месте постоянного проживания. Также этому способствовало и возникновение новых гигантских жилых комплексов и целых кварталов»,— объяснил господин Гончаров. Он отметил, что компания продолжает изучать региональный рынок и формировать концепцию для дальнейшего развития. За восемь месяцев 2023 года, по данным господина Гончарова, компания открыла 15 ресторанов в Москве и Петербурге. Все открытые заведения, как отмечает основатель сети, «вышли на плановые показатели или даже превысили их».

В течение пяти лет «Теремок» планирует открыть еще 50 заведений в Петербурге и увеличить количество ресторанов и фудтраков в Ленобласти до 40. Инвестиции в расширение сети и модернизацию производства составят 1,5 млрд рублей.

Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» работает в России с 1998 года. Заведения сети открыты в Петербурге (150 точек), Москве (173) и Краснодаре (8). Совладельцами ООО «Теремок — русские блины» являются Виталий Свидовский (50%) и Михаил Гончаров (50%).

По прогнозам компании, выручка «Теремка» за этот год составит 8,4 млрд рублей. По результатам 2022 года совокупная выручка от точек в Петербурге и Ленобласти составила 7,1 млрд рублей (+34% по сравнению с 2021 годом — 5,2 млрд рублей).

«За неполный 2023 год мы открыли 15 ресторанов в Москве и Петербурге. Нам важно открывать рестораны не ради количества и достижения целей, а ради их эффективной работы. С этой точки зрения, все открытые рестораны вышли на плановые показатели или даже превысили их»,— рассказал «Ъ-СПб» основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.

Гендиректор управляющей компании MKS Management Company (бренды «Пхали Хинкали» и «Хачо и Пури») Максим Кораблев-Дайсон среди рисков развития сети называет внутренний «каннибализм». «Четко нужно понимать, какое предельное расстояние между заведениями может быть, учитывать плотность населения, чтобы одно заведение не перетягивало посетителей у соседней точки»,— объясняет эксперт.

В первом полугодии 2023 года, по данным NF Group, открылось 125 новых заведений общественного питания, закрылось — 113. Анна Лапченко отмечает, что среди открытых точек абсолютную лидирующую позицию в 2023 году заняли кафе и рестораны (35%). «Среди открытых заведений заметен интерес к необычным концепциям — от гриль-баров до стритфуд-кафе. В качестве примера открытий в первом полугодии выделяются гриль-бар Morrison Bar & Dell, лаунж-бар Smoky Dock, ресторан NAIA, ресторан "Балкан", книжный магазин и кофейня "Академия", стритфуд-кафе "Борщ". Также можно выделить популярность тех форматов, которые сочетают в себе качественную еду, быстрое обслуживание и невысокий чек»,— заключил эксперт.

Надежда Ярмула