Суматоха в «Лиге наций»

Как стало известно «Ъ-Юг», совладелец входящих в ГК «Концерн “Покровский”» компаний Аркадий Чебанов инициировал очередную судебную тяжбу с партнером по бизнесу Андреем Коровайко. На этот раз господин Чебанов оспаривает результаты выборов в наблюдательный совет АО «Концерн “Покровский”», которое владеет бизнес-центром «Лига наций» в Ростове. Оба предпринимателя с 2021 года находятся в бегах в связи с обвинением по уголовному делу о вымогательстве. С тех пор между партнерами идет конфликт, в ходе которого они и их родственники оспаривают принадлежность активов и управленческие решения по бизнесу.



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Фото: Yandex.ru Хозяева «Лиги наций» ведут нескончаемые споры дистанционно

Фото: Yandex.ru

Акционер АО «Концерн “Покровский”» Аркадий Чебанов обратился в ростовский арбитражный суд с иском к АО и Андрею Коровайко (мажоритарный акционер общества) в связи с несогласием по вопросу выборов наблюдательного совета компании. Господин Чебанов требует признать незаконным отказ акционерного общества включить представленных им кандидатов в выборный список претендентов в совет. Согласно заявлению предпринимателя, он через представителя направил перечень своих кандидатов руководству АО, но их не включили в список для голосования без объяснения причин.

В связи с этим Аркадий Чебанов также требует признать незаконными результаты выборов наблюдательного совета АО «Концерн “Покровский”», которые состоялись в ходе общего собрания акционеров компании в июне 2023 года.

В пресс-службе ГК «Концерн “Покровский”» ситуацию комментировать отказались.

По словам партнера юридической фирмы BMS Law Firm Дениса Фролова, порядок выдвижения кандидатов в органы управления компании, равно как и возможность отказа в выдвижении, может быть предусмотрена в уставе АО.

«Вообще, по общему правилу, мотивированное решение об отказе во включении кандидатур в список, изготавливается и направляется акционеру, который такие кандидатуры внес, в течение трех дней», — отмечает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Концерн “Покровский”» зарегистрировано в 1992 году в отрасли «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Как уточнили «Ъ-Юг» в компании, АО является владельцем бизнес-центра «Лига наций» в Ростове.

ГК «Концерн “Покровский”» включает в себя 35 аграрных предприятий, расположенных в Ростовской области и Краснодарском крае. Земельный банк — 242 тыс. га. Концерну принадлежат два мясокомбината и три сахарных завода, а также завод по производству электрооборудования ВЭЛАН (Ставропольский край).

В настоящее время Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов находятся в розыске как фигуранты уголовного дела.

В конце 2021 года Басманный районный суд Москвы санкционировал их заочный арест по обвинению в попытке захвата сельхозугодий предприятия «Слава Кубани».

В апреле предполагаемые сообщники бенефициаров «Покровского» предстали перед судом. Спустя несколько месяцев стало известно о конфликте бенефициаров «Покровского». С прошлого года их доверенные лица заявили в арбитражные суды Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев более трех десятков исков со взаимными претензиями. Конфликтующие стороны оспаривают принадлежность долей в структурах «Покровского», назначение руководителей входящих в него компаний и другие управленческие решения, принятые партнерами по бизнесу.

В частности, Ангелина Коровайко (мать Андрея Коровайко) пытается взыскать с Олега Чебанова (сын Аркадия Чебанова) 1,3 млрд руб. Госпожа Коровайко настаивает на взыскании с господина Чебанова-младшего убытков, которые он якобы причинил ТД «ВЭЛАН» (входит в «Покровский»), когда был генеральным директором ТД в 2018–2021 годах.

В августе Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства имущество Андрея Коровайко (в том числе активы в «Покровском»), поскольку считает его бизнес основанным на коррупционных доходах, полученных во время работы в аппарате полпреда президента в Южном федеральном округе Виктора Казанцева.

Вадим Водолазов