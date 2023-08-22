От концерна «Покровский» захотели всего

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура выдвинула новые требования к бенефициару концерна «Покровский» Андрею Коровайко, активы которого надзорное ведомство считает подлежащими обращению в доход государства. Перечень спорного имущества расширен на 41 подконтрольную концерну компанию. Представители Андрея Коровайко не признают иск, называя требования надзора незаконными. В настоящий момент счета предприятий концерна «Покровский» арестованы, их хозяйственно-производственная деятельность приостановлена.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес Андрея Коровайко основан на коррупционных доходах, считает прокуратура

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости Бизнес Андрея Коровайко основан на коррупционных доходах, считает прокуратура

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Лабинском городском суде Краснодарского края в ходе предварительного слушания дела об обращении в доход государства имущества бенефициара концерна «Покровский» Андрея Коровайко Генпрокуратура представила уточненные требования, сообщили «Ъ» участники процесса. В первой версии иска, поступившей в суд 4 августа текущего года за подписью заместителя Генпрокурора РФ Игоря Ткачева, речь шла о 51 предприятии в Краснодарском крае и Ростовской области. В исходный перечень попали агропредприятия территориальных подразделений концерна «Каневской», «Ейский» и «Лабинский», мясокомбинаты и сахарные заводы. Новая версия иска, заявленная на предварительном слушании, включает уже 92 подконтрольных концерну предприятия, в том числе Албашский, Степнянский и Старощербиновский элеваторы, а также торговые и сервисные компании.

Как ранее писал «Ъ», Генпрокуратура добивается обращения в доход государства активов Андрея Коровайко (объявлен в розыск по обвинению в вымогательстве — ст. 163 УК РФ), поскольку считает его бизнес основанным на коррупционных доходах, полученных во время работы в аппарате полпреда президента в Южном федеральном округе Виктора Казанцева.

В концерне «Покровский» на запрос «Ъ» пояснили, что не видят смысла комментировать детали судебного процесса, в том числе расширение списка спорных активов. «Не так существенно, больше или меньше имущества попало в поле зрения Генпрокуратуры, важны принципиальные моменты»,— говорится в комментарии концерна. Представители «Покровского» напомнили, что в российском законодательстве в настоящее время существует презумпция недобросовестности доходов, которые не подтверждены декларациями. Но когда в 2001–2004 годах Андрей Коровайко занимал государственные должности в аппарате полпреда президента в ЮФО, ничего подобного в законодательстве не было, соответствующие нормы появились с 2008 по 2012 год, подчеркнули представители концерна.

В иске прокуратуры фигурируют две сделки, совершенные в период работы Андрея Коровайко в полпредстве: в 2003 году доли ООО МПК «Каневской» (мясокомбинат) и ООО «Самтрест» (винзавод) были приобретены родственниками чиновника.

Как пояснил «Ъ» адвокат бизнесмена Родион Ромашов, имущество было куплено за счет семейных средств, полученных в результате предпринимательской деятельности, которую родственники (в том числе родители Андрея Коровайко) вели с 1994 года.

«К моменту поступления моего подзащитного на госслужбу доходы его семьи в разы превышали стоимость приобретенного имущества, то есть законно полученные средства семейного бизнеса позволяли приобрести несколько таких объектов. При этом сам он предпринимательской деятельностью не занимался, никакие запреты и ограничения госслужбы не нарушал»,— отметил адвокат. Как утверждают в концерне, надзорное ведомство не обращалось к Андрею Коровайко или его родственникам за подтверждением законности спорных сделок, а сразу поставило вопрос о конфискации. По мнению юристов, обращение активов в доход государства возможно только в отношении того имущества, которое было куплено на неподтвержденные средства, а не всех активов, приобретенных за время предпринимательской деятельности.

Анна Перова, Краснодар