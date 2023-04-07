Миллиарды передали суду

Как стало известно «Ъ», Преображенский райсуд Москвы рассмотрит резонансное уголовное дело о вымогательстве активов предприятий, расположенных в Краснодарском крае и Ростовской области, общей стоимостью 3 млрд руб. По версии следствия, бенефициары концерна «Покровский» Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов организовали преступную группу, участники которой запугивали предпринимателей. Владельцы «Покровского» находятся в розыске, к ответственности привлекают предполагаемых исполнителей преступлений, в том числе троих адвокатов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие считает Андрея Коровайко одним из организаторов преступной группы

Фото: «Ъ» Следствие считает Андрея Коровайко одним из организаторов преступной группы

Фото: «Ъ»

Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) направил в Преображенский районный суд Москвы уголовное дело в отношении адвокатов Владислава Бражникова, Генриха Хачатурова и Александра Войналовича, а также в отношении Александра Глазырина и Геннадия Родионова, сообщили «Ъ» в пресс-службе ВС РФ.

Фигуранты дела обвиняются в вымогательстве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ), и в подкупе свидетеля, также совершенном в составе группы (ч. 4 ст. 309 УК РФ). Описанные в уголовном деле события происходили в Краснодарском крае и Ростовской области, однако ВС РФ изменил территориальную подсудность.

Генеральная прокуратура России 7 марта текущего года сообщила об утверждении обвинительного заключения по этому громкому делу.

По данным Генпрокуратуры, организаторами преступлений являются бенефициары концерна «Покровский», создавшие группу для совершения вымогательства имущества сельскохозяйственных предприятий.

Речь идет об Андрее Коровайко и Аркадии Чебанове, которые уехали из России еще до возбуждения дела и сейчас находятся в розыске. В апреле 2021 года были арестованы Александр Глазырин и Геннадий Родионов — сотрудники компаний, подконтрольных концерну, а также адвокаты Бражников, Хачатуров и Войналович, следствие считает их исполнителями преступлений.

Уголовное дело включает два эпизода. Первый связан с семейным бизнесом члена банды «Цапки» Вячеслава Цеповяза, осужденного на длительный срок за особо тяжкие преступления. Принадлежавшее Вячеславу Цеповязу агропредприятие «Слава Кубани» (Кущевский район Краснодарского края, стоимость актива — 1 млрд руб.) перешло его жене Наталье, которая после развода взяла фамилию Стришняя.

Следствие полагает, что в 2019 году бенефициары концерна «Покровский» и их подчиненные организовали незаконное уголовное преследование Натальи Стришней по обвинению в вымогательстве. Для этого злоумышленники подкупили знакомых и родственников госпожи Стришней, и те дали показания против нее. Когда владелица ООО «Слава Кубани» находилась под стражей, ей передали требование уступить права на предприятие. В 2020 году расследование дела в отношении Натальи Стришней было прекращено, заявитель Александр Исюк сейчас является подсудимым по делу о лжесвидетельстве.

Второй эпизод уголовного дела касается имущества агропредприятия СКВО (Зерноградский район Ростовской области). По версии обвинения, в 2019 году злоумышленники, угрожая убийством и незаконным привлечением к уголовной ответственности, вымогали у владельцев ЗАО СКВО активы предприятия стоимостью более 2 млрд руб.

Адвокат Игорь Скрипка, осуществляющий защиту Вячеслава Бражникова, рассказал «Ъ», что все обвиняемые находятся под стражей, ни один не признает вину.

«Уголовное дело производит странное впечатление — похоже, что материалы расследования подгоняли под заранее известный вывод о причастности к преступлениям Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова.Следствие считает их организаторами криминальной схемы, но при этом совершенно непонятна взаимосвязь между бенефициарами концерна и теми лицами, которые сейчас привлекаются к ответственности. Что касается моего подзащитного Вячеслава Бражникова, то я знаком с ним более 20 лет, мы работали в одной коллегии, я считаю выдвинутое против него обвинение необоснованным»,— пояснил адвокат Скрипка.

В «Покровском» утверждают, что ни к одному из предъявленных обвинений концерн отношения не имеет. По словам представителей компании, речь идет о «провокации со стороны участников банды Цапков». Адвокаты, представшие перед судом, оказывали юридическую помощь потерпевшим от действий банды, утверждают в концерне.

У Натальи Стришней, считают в «Покровском», есть мотивы оговорить руководителей и работников концерна: они связаны с желанием выгородить себя и членов кущевской ОПГ и помешать нормальному функционированию конкурента по агробизнесу.

По мнению представителей концерна, все дело является сфабрикованным, так как отсутствует факт нанесения ущерба. Наталья Стришняя, якобы пострадавшая от вымогательства, не являлась собственником имущества — оно принадлежало ее мужу и было арестовано по искам четырех потерпевших, которым оказывали профессиональные услуги адвокаты — фигуранты дела.

Анна Перова, Краснодар