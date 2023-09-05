Бывшему вице-губернатору Ленобласти Москвину продлили арест еще на два месяца

Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок заключения под стражей бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, и получении взятки, еще на два месяца, до 2 ноября, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Москвин возражал, попросил о домашнем аресте. Мотивировал просьбу тем, что в июле заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Следствие, между тем, указало, что, согласно информации из других правоохранительных органов, его проверяют на причастность еще к нескольким коррупционным преступлениям.

Суд отправил бывшего вице-губернатора Ленобласти в СИЗО в начале марта. По версии следствия, он, занимая должности председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ и председателя наблюдательного совета АНО «Дирекция комплексного развития территории ЛО», получил с 2017 по 2021 годы взятки на сумму 8,5 млн рублей. За это он должен был покровительствовать директору АНО Даниилу Федичеву. Другое обвинение — о злоупотреблении полномочиями — связано с тем, что чиновник одобрил сделки по отчуждению 95% и 5% долей в уставном капитале АНО в пользу коммерческих организаций. Кроме того, финансовый ущерб повлек за собой банкротство одной из «дочек» АНО. Ущерб областному бюджету от действий господина Москвина следствие оценивает в 32 млн руб.

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