ПСБ профинансировал строительство жилого комплекса группы компаний «Крокус» на 50 млрд руб. Средства предоставлены сроком на 10 лет и направлены на строительство ЖК бизнес-класса на берегу Москвы-реки в экологически чистом районе Подмосковья. Проект предусматривает создание всей необходимой инфраструктуры для комфортного отдыха жителей, а также строительство школы и детского сада. Общая площадь составит более 190 тыс. кв. м.

Крупнейшие платежные сервисы Узбекистана Pay Way и Oson приостановили услуги зарубежных денежных переводов, в том числе из России и в Россию. В Pay Way подчеркнули, что временно отключить международные переводы поручил Центробанк Узбекистана.

Возможность строить маршруты внутри торговых центров появилась в приложении 2ГИС. Теперь пользователи смогут использовать сервис, чтобы проложить маршрут до конкретного магазина, сообщили в компании. Они увидят пунктирную линию, которая проведет по всем этажам ТЦ до пункта назначения, подскажет подъемы и спуски на другие этажи на лифте, эскалаторе или по лестнице. Сейчас функция доступна в 2,2 тыс. торговых центрах в России.