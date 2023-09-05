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Коммерсантъ FM
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Из воронежского ФК «Факел» ушел главный тренер Вадим Евсеев

Вадим Евсеев ушел в отставку с поста главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел», играющего в Российской премьер-лиге. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Там отметили, что господин Евсеев «помог команде сохранить прописку в РПЛ».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кандидатов на пост нового главы тренерского штаба в команде пока не называют.

Это уже третья крупная отставка в «Факеле» за последний год. В сентябре 2022-го пост главного тренера покинул Олег Василенко, занимавший должность два года. Тренерский штаб возглавил его помощник Дмитрий Пятибратов, но он прекратил сотрудничество с командой уже в апреле 2023-го. В мае пост занял господин Евсеев.

В новом сезоне РПЛ «Факел» получили пять поражений, одну ничью и одну победу. Команда находится на предпоследнем, 15-м, месте турнирной таблицы.

Сергей Калашников, Воронеж

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