Путин предложил организовать выставку редких документов времен ВОВ

Президент России Владимир Путин предложил организовать выставку раритетных документов времен Великой Отечественной войны по аналогии с выставкой «100 раритетов российской государственности», которая прошла в Москве в 2018 году. С таким предложением президент выступил на заседании организационного комитета «Победа».

Президент предложил собрать в экспозицию раритетов времен ВОВ артефакты по ключевым событиям войны: от первых боев на границе до водружения красного знамени над Берлином. «Резонансные приказы ставки и блокадные дневники ленинградцев, акты о капитуляции Германии и Японии, для глубины восприятия можно разместить и трофейные документы»,— добавил Владимир Путин.

Президент заявил, что включение в выставку приказов нацистского командования о жестоком обращении с советскими военнопленными и мирными гражданами станет «жестким напоминанием тем, кто забыл историю».