Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин предложил организовать выставку редких документов времен ВОВ

Президент России Владимир Путин предложил организовать выставку раритетных документов времен Великой Отечественной войны по аналогии с выставкой «100 раритетов российской государственности», которая прошла в Москве в 2018 году. С таким предложением президент выступил на заседании организационного комитета «Победа».

Президент предложил собрать в экспозицию раритетов времен ВОВ артефакты по ключевым событиям войны: от первых боев на границе до водружения красного знамени над Берлином. «Резонансные приказы ставки и блокадные дневники ленинградцев, акты о капитуляции Германии и Японии, для глубины восприятия можно разместить и трофейные документы»,— добавил Владимир Путин.

Президент заявил, что включение в выставку приказов нацистского командования о жестоком обращении с советскими военнопленными и мирными гражданами станет «жестким напоминанием тем, кто забыл историю».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...