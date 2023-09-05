В столице Вьетнама зафиксирован резкий рост числа заражений лихорадкой денге

В городе Ханой, столице Вьетнама, с 25 по 31 августа департамент здравоохранения зафиксировал 1129 случаев заражения лихорадкой денге. С начала года во вьетнамской столице депздрав зарегистрировал 6693 случая заболевания лихорадкой, два из них закончились летальным исходом, передает государственная радиостанция Вьетнама VOV.

Как сообщили VOV в Ханойском центре по контролю за заболеваниями, в текущем году в столице ожидается сложная ситуация со вспышкой лихорадки, число заболевших продолжит расти.

Заражение вирусом лихорадки денге в 75% случаев проходит бессимптомно и остается невыявленным. В 1–5% случаев развивается геморрагическая лихорадка, которая может привести и к гибели заболевшего. В апреле было зафиксировано 30 случаев заражения лихорадкой денге во Франции.

Эрдни Кагалтынов