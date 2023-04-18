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Коммерсантъ FM
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Лихорадка денге пришла в Европу

30 случаев зарегистрировано во Франции прошлой осенью

Родственники 44-летней британки уже давно живут в Ницце, на юге Франции, а она регулярно их там навещает. Так было и в сентябре 2022 года. Еще будучи в гостях, она почувствовала недомогание: поднялась температура, возникли головная и мышечная боль и бледность, а затем — эритемы.

Фото: Agustin Marcarian, Reuters

Фото: Agustin Marcarian, Reuters

Все эти симптомы появились и у ее родственников. Она вернулась домой, в Великобританию, и уже там обратилась к врачу. Тот заподозрил неладное и срочно отправил ее анализы в лабораторию редких завозных инфекций. Оказалось, что у нее лихорадка денге.

Тот же диагноз поставили и ее родственникам во Франции, и еще нескольким десяткам человек, оказавшимся в злополучном сентябре в районе Ниццы. Вспышка тропической — по происхождению и локализации — инфекции, по мнению авторов доклада, представленного на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней (https://www.eccmid.org/), завершившемся 18 апреля, означает резкую перемену в эпидемиологии лихорадки денге.

«Глобальное потепление означает для Европы не только повышение температуры, но и увеличение количества осадков,— объясняет феномен Оуэн Доннелли, ведущий автор доклада.— Вкупе с увеличением международного торгового оборота и туризма эти факторы создают в Европе условия для размножения комаров вида Aedes albopictus (азиатский тигровый комар) — переносчиков вируса денге».

Заражение этим вирусом в 75% случаев проходит бессимптомно и остается невыявленным. В 1–5% случаев развивается геморрагическая лихорадка, которая может привести и к гибели заболевшего.

Французская эпидемиологическая служба в прошлом году зафиксировала в общей сложности три вспышки лихорадки денге в июне—сентябре. В Великобритании вспышек пока не было, но энтомологи уже несколько раз за последние годы отлавливали азиатских тигровых комаров в портах.

Авторы доклада призывают врачей быть максимально внимательными к странному течению «простудных» заболеваний — это важно не только для каждого конкретного пациента, но и для лучшего понимания того, как вирусы денге расползаются по Европе. Это позволит обеспечить профилактику инфекции.

Ольга Грибова

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