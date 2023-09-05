Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Александр Меркин уволен с поста гендиректора ГосНИИ «Кристалл»

Совет директоров АО «ГосНИИ «Кристалл» принял решение прекратить полномочия Александра Меркина в должности генерального директора. В пресс-службе предприятия «Ъ-Приволжье» сообщили, что на должность гендиректора назначен Александр Комаров, ранее занимавший пост первого заместителя генерального — главного инженера.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

О причинах смены руководителя предприятия не сообщается.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце июля в законную силу вступил приговор бывшему генеральному, а затем исполнительному директору АО ГосНИИ «Кристалл» Сергею Межерицкому. Суд признал его виновным по трем эпизодам крупных растрат, связанных с фиктивным трудоустройством.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...