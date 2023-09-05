«Ведомости»: власти увеличат первоначальный взнос по льготной ипотеке до 20%

Правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой, сообщили источники «Ведомостей». Власти могут увеличить первоначальный взнос с 15% до 20% и снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидии кредитным организациям.

Один из собеседников газеты рассказал, что несколько месяцев назад стало понятно, что «льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать». Он считает, что ключевыми рисками являются несбалансированность рынка недвижимости и продолжающееся увеличение цен. По словам источника «Ведомостей», нужно привести спрос в соответствие с темпами роста предложения.

Источник газеты в правительстве согласился, что льготы по ипотеке нужно ограничивать. Однако увеличение первоначального взноса на 5 процентных пунктов и снижение субсидии на 0,5 п. п. он назвал слишком аккуратным решением. Для эффективного охлаждения рынка «действия могли бы быть более смелыми», считает он. Собеседник «Ведомостей» в институте развития также согласился с необходимостью изменения параметров по льготной ипотеке, потому что «разница между льготной и рыночной ставками достигла астрономических значений».

Средние ставки по ипотечным программам банков вплотную приблизились к 14% годовых, свидетельствуют данные компании «Русипотека», с которыми ознакомился «Ъ». Ставки по льготной ипотеке, дотируемой государством, примерно вдвое ниже, чем по банковским программам. По данным АО «Дом.РФ», на последней неделе с 24 по 31 августа выдачи по льготной программе на новостройки под 8% превысили 60 млрд руб., достигнув максимального объема в этом году и второго результата за всю историю программы.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Ипотека надстроила процент».

Леонид Уварчев