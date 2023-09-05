Skoda показала предсерийный лифтбек Superb нового поколения

Компания Skoda показала предсерийный лифтбек Superb, официальная премьера которого состоится в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Skoda Superb Фото: Skoda Skoda Superb Фото: Skoda Следующая фотография 1 / 2 Skoda Superb Фото: Skoda Skoda Superb Фото: Skoda

Новинка окажется технически унифицирована с универсалом Volkswagen Passat нового поколения. Автомобиль будет построен на платформе MQB evo и станет длиннее, шире и выше предшественника, что в сочетании с увеличенной колесной базой позволит сделать универсал просторнее для пассажиров и вместительнее для багажа.

Новинка получит 10-дюймовую цифровую приборную панель и 13-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, а за доплату можно будет заказать проекционный дисплей. На центральном тоннеле появятся площадки для беспроводной зарядки смартфонов мощностью 15 Вт, подстаканники и отсеки для мелочей. В оснащение войдут четыре разъема USB-C мощностью 45 Вт и дополнительный разъем на 15 Вт у зеркала заднего вида.

Особенностью Superb станут селекторы Skoda Smart Dials — три круглых переключателя на центральной консоли, оснащенные 32-мм цветными дисплеями. Селекторы могут иметь до четырех различных функций, которые программируются через мультимедиа, переключение между которыми будет осуществляться с помощью нажатия, тогда как выбор функций будет вестись с помощью поворота селектора.

В новом поколении моделей останутся только версии с роботизированной коробкой передач — управление будет вынесено на правый подрулевой рычаг. Бензиновый моторы представлены 2-литровым двигателем мощностью 205 или 265 л.с., а дизели — 2-литровым агрегатом на 150 и 195 л.с. Двигатели сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, передним или полным 4Motion приводом. Появилась «мягкая» гибридная версия со 150-сильным 1,5-литровым бензиновым мотором с 20-сильным 48-вольтовым стартер-генератором и «роботом».

Премьера нового поколения лифтбека и универсала Skoda Superb будут рассекречены в ноябре. Продажи обоих вариантов автомобиля начнутся в 2024 году.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK