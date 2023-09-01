Volkswagen рассекретил новый Passat Variant

Компания Volkswagen представила новое поколение модели Passat, которое будет доступно только в виде универсала Passat Variant.

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Новинка технически унифицирована с новым универсалом Skoda Superb Combi нового поколения, которое будет показано в ноябре. Автомобиль построен на платформе MQB evo и станет длиннее, шире и выше предшественника, что в сочетании с увеличенной колесной базой позволит сделать универсал просторнее для пассажиров и вместительнее для багажа.

Модель будет оснащаться 10,2-дюймовой цифровой панелью приборов и мультимедиа MIB4 с экраном с 12,9- или 15-дюймовым тачскрином. В зависимости от комплектации, кроссовер получит сиденья ergoActive с подогревом, вентиляцией и массажером, проекционный дисплей и матричные фары IQ.Light HD.

В новом поколении универсала будут только варианты с роботизированной коробкой передач — управление будет вынесено на правый подрулевой рычаг. Предложена адаптивную подвеску DCC Pro с 15-ю вариантами настроек и электронную имитацию блокировки дифференциала XDS. Линейка моторов включает в себя бензиновые турбомоторы, турбодизели, «мягкие» гибриды и подключаемые гибриды.

Бензиновый моторы представлены 2-литровым двигателем мощностью 205 или 265 л.с., а дизели — 2-литровым агрегатом на 120, 155 и 195 л.с. Двигатели сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, передним или полным 4Motion приводом. Появилась «мягкая» гибридная версия со 150-сильным 1,5-литровым бензиновым мотором с 20-сильным 48-вольтовым стартер-генератором и «роботом».

Подключаемые гибриды eHybrid имеют 1,5-литровый бензиновый мотор на 150 и 175 л.с. в сочетании со встроенным в 6-ступенчатую роботизированную коробку передач 115-сильным электромотором, так что суммарная отдача составляет 205 и 275 л.с. Гибриды доступны только с передним приводом. Батарея на 19,7 кВт·ч обеспечивает до 100 км пробега на электротяге.

Выпуск нового Volkswagen Passat Variant стартует в начале 2024 года, а на европейский рынок модель выйдет в первом квартале следующего года.

Максим Вершинин

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