Рэпер, дискредитировавший армию РФ, выступит с концертом в Перми

Рэп-исполнитель Даниил Дмитриев, также скандально известный под псевдонимом Scally Milano, анонсировал концерт в Перми. По информации на сайте рэпера и в соцсетях, выступление запланировано на 22 октября 2023 года в клубе «Свобода».

Стоимость билетов — от 999 руб. Кроме обычных билетов на шоу, можно купить и личную встречу с артистом, чтобы сделать фото и получить автограф, говорится в анонсе.

Напомним, в июне рэпер был оштрафован судом на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации ВС РФ. Поводом стали его высказывания на одном из концертов. В апреле силовики сорвали другой концерт исполнителя в Петербурге из-за находившихся в клубе нетрезвых подростков.

В марте в Перми перед концертом группы «ГРОТ» обесточили здание клуба, в котором должно было пройти выступление. Ранее коллектив записывал антивоенные песни и выступал с критикой СВО. В апреле отменили концерт Дианы Арбениной в Перми. Этому предшествовал резонанс телеграм-канала «Прикамские витязи», который обвинил певицу в том, что она не поддерживает спецоперацию.